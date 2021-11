Lagu Kalau Bosan merupakan singel Lyodra Ginting yang dirilis pada 16 Juli 2021. Lagu ini berada di album debut eponim Lyodra yang memuat delapan lagu.

Lagu Kalau Bosan diciptakan Ade Govinda dan sempat menjadi masuk dalam trending topic di Youtube saat awal kemunculannya. Pantauan Okezone, lagu Kalau Bosan hingga kini sudah dilihat hampir 10 juta viewers.

Single bergenre Pop ini menceritakan mengenai ketakutan pasangannya jika rasa bosan mendera kekasihnya.

Berikut ini Chord Gitar dan lirik Lagu Kalau Bosan - Lyodra Ginting :

Dm Em F G

C G Am

wajar dalam hubungan

F A

cinta kadang memang

Dm G

naik turun

C G Am

hati yang punya peranan

F D

untuk lebih saling

G

pengertian

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F G C

u u u u u

C G Am Gm -C

ikuti saja alurnya

F A Dm

bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

ingat kenangan berdua

F D G

tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

