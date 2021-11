Twinkle Twinkle Little Star adalah lagu anak-anak yang populer. Awalnya, lagu ini diciptakan dalam bentuk sajak oleh pengarang asal Inggris, Jane Taylor, pada tahun 1806.

Kemudian sajak ini diadaptasi dan mulai dinyanyikan dengan melodi lagu berbahasa Perancis berjudul "Ah, vous dirai-je, Maman!" pada tahun 1838. Lagu ini memiliki nomor Folk Song Roud Indeks 7666.

Sajak ini ditulis dalam tiga versi, tetapi yang paling terkenal adalah dua versi pertama. Diketahui, lagu ini pertama kali ditulis oleh Jane Star sebagai puisi berjudul 'The Star'. Puisi itu ditulis pada abad pertengahan, yaitu abad ke 19 di kota Colchester, Essex, Inggris.

Sebagai kebanggaan atas lagu ini, masyarakat Colchester mendirikan museum khusus tentang lagu ini dan Jane Star di sebelah Colchester Castle. Lagu ini juga dapat di maknai dengan betapa besarnya Tuhan menciptakan ribuan bitnang dan tingginya langit di angkasa.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Twinkle Twinkle Little Star - Kai:

C F C

Twinkle, twinkle little star.

F C G7 C

How I wonder what you are.

C F C G7

Up above the world so high,

C F C G7

Like a diamond in the sky.

C F C

Twinkle, twinkle little star.

F C G7 C

How I wonder what you are.

C F C

When the blazing sun is gone,

F C G7 C

When he nothing shines

C F C G7

Then you show your little light,

C F C G7

Twinkle, twinkle, all the night.

C F C

Twinkle, twinkle little star.

F C G7 C

How I wonder what you are.

(kem)