Lagu It’s Only Me merupakan single yang dinyanyikan oleh musisi bernama Kaleb J. Lagu ini dirilis pada 2020 lalu.

Lagu It’s Only Me berhasil didengarkan sebanyak 13 juta kali di aplikasi streaming musik, Spotify. Bahkan, video klip Kaleb J - It’s Only Me sudah ditonton lebih dari 8,6 juta viewers di Youtube.

Kaleb J menulis lirik lagu It's Only Me pada 2019. Proses pembuatan lagu It's Only Me sempat mengalami penundaan karena Kaleb J mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada 2019.

Lagu It's Only Me mengusung tema cinta sepihak alias one sided love yang terinspirasi dari kisah pribadi Kaleb J. Jika sebagian besar orang memilih move on saat mengalami one sided love, namun Kaleb memilih bertahan dan selalu ada untuk orang yang dia sukai apa pun situasinya.

Kaleb J memilih genre RnB dalam musiknya karena sesuai dengan karakter suaranya. It's Only Me sekaligus menjadi trek utama mini album barunya yang akan dirilis pada 2021.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: [Intro] G Em C [Verse] G Em Selama ini C Ribuan hari kudekat denganmu G Em7 C Lewati berbagai hal, ku ada di sisimu G C Am7 D Tanpa kau tahu perasaanku padamu C Bm7 Am7 Sendiri kuberharap Bm D G Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] Em7 C I maybe not yours and you're not mine Bm B7 Em But I'll be there for you when you need me C It is only me Am7 Believe me girl, it's only me Em D Yeah, it's only me! G Em C I will always be the one who pull you up B7 Em7 When everybody push you down C And it's only me Am7 Believe me girl, it's only me! D Yeah it's only me Em Dm Am7 D7 [Verse 2] G Em7 C Am7 Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasaku G Em C D Ku tak 'kan acuhkan dirimu Bm G C Tapi kuharap Am7 Dsus4 D Suatu saat nanti kau tahu C Bm7 Sendiri kuberharap C Bm7 Memberi kasih D G walau tak kembali [Chorus] Em7 C I maybe not yours and you're not mine Dm B7 Em But I'll be there for you when you need me C It is only me Am7 Believe me girl, it's only me Em D Yeah, it's only me! G Em7 C I will always be the one who pull you up Bm B7 Em When everybody push you down C And it's only me Am7 Believe me girl, it's only me! D D# Yeah it's only me [Bridge] A# Aku memang bukan C#maj7 Cm7 A# Rasa yang kau mau D#maj7 A# Namun ku 'kan slalu ada D#m F Untukmu A# Gm7 …. Untukmu