JAKARTA - Pertengahan Juni silam, lagu Psycho sempat trending di Twitter ketika sebuah akun mengunggah video cover milik Red Velvet tersebut. Bukan lagu cover biasa, @goizza mengubah lirik lagu tersebut dalam bahasa Jawa dan menyelipkan genre musik koplo di dalamnya.

Keberadaan lagu cover Psycho itu kemudian mendapat apresiasi dari warganet dalam negeri. Sebagian besar warganet mengungkapkan bahwa mereka ingin turut bergoyang ketika mendengarkan lagu tersebut.

Lalu bagaimana sebenarnya lirik lagu Psycho ini dalam bahasa Korea? Berikut Okezone menyajikan lirik lagu tersebut dengan chord gitar seperti dikutip dari Ultimate Guitar.

Psycho - Red Velvet

[Intro]

C E Am F

Oooooh, hey yeah, mmm yeah

N.C.

Psycho

[Verse 1]

C

Neol eojjeomyeon joeulkka

E

Ireon mameun tto cheomira

Am

Up and down, i jom shimhae, jojeori jakku jal andwae

F N.C.

Hana hwakshilhan geon, I don’t play the game

C

Uri jinjja byeolladae

E

Geunyang naega neomu joahae

Am

Neon geugeol neomu jal algo, nal jwirakpyeorakae

F

Nado machangajiingeol (Ooh)

[Pre-chorus]

C E

Urin cham byeollago isanghan saiya

Am

Seororeul buseojige (buseojige)

F

Geurigon tto kkyeoana (geurigon tto kkyeoana)

[Chorus]

C

You got me feeling like a psycho, psycho

E

Uril bogo malhae jakku, jakku

Am

Dashi an bol tteut ssaudagado, buteo danini marya

F

Ihaega an gandae, utgijido antae

C

Maja Psycho, psycho

E

Seoro joa jungneun babo, babo

Am

Neo eopshin eojireopgo seulpeojeo, giundo mak eopseoyo

F

Duri jal mannattae, hey now we’ll be ok

[Verse 2]

C

Hey trouble, gyeonggo ttawin eopshi oneun neo

E

I’m original visual, urin weollae iraesseo, yeah

Am

Duryeopjineun ana (heungmiroul ppun) It’s hot! Let me just hop

F

Eotteoke neol darulkka? Ooh

C

Eojjeol jureul molla neoreul dallaego

E

Maeseopge ballo chado

Am

Gakkeum naege miso jinneun neol

F

Eotteoke nogesseo, ooh

[Pre-chorus]

C E

Urin areumdapgo cham seulpeun saiya

Am

Seororeul binnage hae (Tell me now)

F

Machi dalgwa gangcheoreom (geurigon tto kkyeoana)

[Chorus]

C

You got me feeling like a psycho, psycho

E

Uril bogo malhae jakku, jakku

Am

Dashi an bol tteut ssaudagado, buteo danini marya

F

Ihaega an gandae, utgijido antae

C

Maja Psycho, psycho

E

Seoro joa jungneun babo, babo

Am

Neo eopshin eojireopgo seulpeojeo, giundo mak eopseoyo

F

Duri jal mannattae, hey now we’ll be ok

[Bridge]

C E7 Am D

Don’t look back, geureoke uridapge gaboja

C6 Em7

Nan onmomeuro neol neukkigo isseo

Eb6 G

Everything will be ok

[Chorus]

C

You got me feeling like a psycho, psycho

E

Uril bogo malhae jakku, jakku

Am

Dashi an bol tteut ssaudagado, buteo danini marya

F

Duri jal mannattae, hey now we’ll be ok

[Outro]

C

Hey now we’ll be ok, hey now we’ll be ok

E

Hey now we’ll be ok, hey now we’ll be ok

Am

It’s alright (it’s alright) Ooh

F

It’s alright, ooh

C

Hey now we’ll be ok, hey now we’ll be ok

E

Hey now we’ll be ok, hey now we’ll be ok

Am

It’s alright, ooh

F

It’s alright, urin jom isanghae

Psycho*

