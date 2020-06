JAKARTA – Dua anak Didi Kempot, Saka dan Seika berkolaborasi dengan Betrand Peto menyanyikan lagu berjudul ‘Bapak’. Video klip lagu Bapak diunggah oleh YouTube MOP Channel, Sabtu (20/6/2020).

Dalam video klip lagu berbahasa Jawa tersebut, Saka tampil mengenakan blankon dan memakai baju batik bernuansa biru yang senada dengan sang adik, Seika. Begitu pula Betrand yang ikut menyesuaikan dengan berpakaian ala Didi Kempot.

Sosok The God Father of The Broken Heart itu pun seolah hadir. Kebersamaannya dengan Saka dan Seika ditampilkan dalam cuplikan video.

Berikut ini lirik lagu Bapak:

Rambut wis ra ireng

Wis malih rupane

Ireng dadi putih saikine

Dino tambah dino

Umur tambah tuo

Nanging koyo koyo ora diroso

Ngadeg dadi cagak

Nyonggo piringe anak

Mempeng kerjo ora mikir rogo

Paribasan umur

Wis akeh cacahe

Nganti bingung anggonku ngitunge

Reff;

Bapak... bapak... tekadmu kuwi tak puji

Bapak... bapak... kowe koyo senopati

Bapak... bapak... panasmu ngungkuli geni

Bapak... bapak... keno angin soyo ndadi

Senajan uwis tuwo nekat mempeng kerjo

Nyambut gawe kanggo nguripi kluargo

"...bapak... senajan umurmu wis tuwo

Nanging tekadmu iso dadi tulodho,

Aku anakmu mung biso memuji

Mugo mugo bapak tansah pinaringan bagas waras

Saking gusti ingkang moho kuwoso

Kulo, Pak anak sampean...

Ngadeg dadi cagak

Nyonggo piringe anak

Mempeng…

