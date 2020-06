JAKARTA - Rinni Wulandari belum lama ini menjadi bulan-bulanan netizen karena dianggap membuat lagu Kekeyi Keke Bukan Boneka di drop dari channel youtube.

Namun, Rinni segera membantah kabar tersebut.

Rinni dikenal sebagai juara Indonesian Idol pernah eksis dengan lagu bertajuk Aku Bukan Boneka. Berikut lirik dan chord lagu Aku Bukan Boneka Rinni Wulandari.

[intro]

E E F#m

Kau pikir aku akan tergoda

G#m A

Saat kau bisikkan kata cinta

E F#m

Kau pikir aku seperti mereka

G#m A

Yang mudah saja berimu semua

A E

Aku berbeda aku tak sama

A E

Aku bukanlah sebuah boneka

A E

Aku berbeda aku tak sama

A B

Yang kuinginkan hanyalah cinta One.. two.. three..

[reff]

E B

Nananana nana...

C#m A

Akulah kuncianmu

E B

Nananana nana...

C#m A

Kupegang rahasiamu

E B

Nananana nana...

C#m A

Akulah kuncianmu

E B

Nananana nana...

C#m A

Kupegang kartu matimu

E B C#m A

Nananana nana...

E B C#m A

Nananana nana...

E B C#m A

Nananana nana...

E B C#m A

Nananana nana... Aku bukan boneka.. Boneka.. boneka..

E

Aku bukan boneka.. Boneka.. boneka..

