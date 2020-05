JAKARTA - Lagu Hidup Untukmu Mati Tanpamu yang dipopulerkan Noah dirilis pada 2012. Lagu ini berada di album Seperti Seharusnya di tahun yang sama.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Hidup Untukmu Mati Tanpamu - Noah:

Intro : C F

C G Am F C

C

Begitu banyak hal

F G

yang ku alami yang ku temui

C

Saat bersamamu

F G

ku rasa senang ku rasa sedih

Am G F

Air mata ini menyadarkanku

Am G F

Kau takkan pernah jadi milikku

Intro : C F G

Am G F

Air mata ini menyadarkanku

Am G F

Kau takkan pernah menjadi milikku

Chorus :

C G

Tak pernah ku mengerti aku segila ini

Am F

Aku hidup untukmu aku mati tanpamu

C G

Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini

Am F

Aku hidup untukmu aku mati tanpamu

Int. : Dm F G C

F G C

F G

Am G F

Air mata ini menyadarkanku

Am G F

Kau takkan pernah menjadi milikku

Chorus :

C G

Tak pernah ku mengerti aku segila ini

Am F

Aku hidup untukmu aku mati tanpamu

C G

Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini

Am F

Aku hidup untukmu aku mati tanpamu

Outro : C G Am F

C G Am F

C G Am F

C G Am F C

(kem)