JAKARTA - Lagu Andai yang dipopulerkan oleh Gigi Band dirilis pada tahun 2002. Lagu ini masuk di dalam album The Best of Gigi yang diperkenalkan di tahun yang sama.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Andai - Gigi Band:

Intro: Am…..G…..F…..G…..

Am G

….memang benar ku salah

F

tak menghargai perasaanmu

G

dan menghancurkan rasa cintamu

Am G

….saat kuingat dirimu

F

harummu yang memeluk nafasku

G Am

dan memberikanku kehangatan..

-Am

Am G

….terangnya seribu bintang

F

tak dapat menyamai cahaya

G

keindahanmu dari wujudmu

Am G

..dan aku tak mengijinkan

F

cahayamu redup karenaku

G

dan atas kesombonganku

Reff I:

C E7

andai.. ku tak membuang dirimu

F Am G

menjadikan yang kedua atas cintaku

C E7

janganlah keterpurukanku ini

F

membuat kau membenciku

G

selamanya… dan membunuhku

C E7

andai.. ku tak membuang dirimu

F Am G

menjadikan yang kedua atas cintaku

C E7

janganlah keterpurukanku ini

F

membuat kau membenciku

G

selamanya… dan membunuhku

Musik: F G E F G Em F

F G E F

ha iaa… ho wo wo …

F G Em F -G-A

ho uo… ho wo ho o…

Reff II:

D F#7

andai .. ku tak membuang dirimu

G Bm A

menjadikan yang kedua atas cintaku

D F#7

janganlah keterpurukanku ini

G

membuat kau membenciku

A

selamanya… dan membunuhku

D F#7

andai .. ku tak membuang dirimu

G Bm A

menjadikan yang kedua atas cintaku

D F#7

janganlah keterpurukanku ini

G

membuat kau benci

A

selamanya… dan membunuhku

G A F# G

ho uo… ho wo o …

G A F#m G

ho uo… ho wo ho o…

G A F# G

ho uo… ho wo o …

G A F#m D

ho uo… ho wo ho o…

(kem)