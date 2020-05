JAKARTA - Lagu Menemukanmu yang dipopulerkan oleh Seventeen dirilis pada 2011. Lagu ini masuk dalam album Dunia yang Indah di tahun yang sama.

Berikut chord Gitar dan Lirik Lagu Menemukanmu - Seventeen:

[Intro] E A B E

E A

separuh langkahku saat ini

B E

berjalan tanpa terhenti

C#m F#m

hidupku bagaikan keringnya dunia

B A E

tandus tak ada cinta

E A

hatiku mencari cinta ini

B E

sampai ku temukan yang sejati

C#m F#m

walau sampai letih ku kan mencarinya

B A E

seorang yang ku cinta ohh..

[Chorus]

A B

kini ku menemukanmu

G#m C#m

di ujung waktu ku patah hati

F#m

lelah hati menunggu

B E

cinta yang selamatkan hidupku

A B

kini ku tlah bersamamu

G#m C#m

berjanji tuk sehidup semati

F#m

sampai akhir sang waktu

B A E

kita bersama tuk s'lamanya

[Interlude] A B G#m C#m F#m B

[Chorus]

A B

kini ku menemukanmu

G#m C#m

di ujung waktu ku patah hati

F#m

lelah hati menunggu

B E

cinta yang selamatkan hidupku oh oh oh ohh...

A B

kini ku menemukanmu

G#m C#m

di ujung waktu ku patah hati

F#m

lelah hati menunggu

B E

cinta yang selamatkan hidupku oh ohh..

A B

kini ku tlah bersamamu

B F#m G#m C#m

berjanji tuk sehidup semati

F#m

sampai akhir sang waktu

B A E

kita bersama tuk s'lamanya

F#m A B E

sampai akhir sang waktu kita bersama tuk s'lamanya

