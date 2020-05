JAKARTA - Lagu Bidadari Surga dipopulerkan oleh Ustadz Jefri Al Buchori. Lagu ini dirilis pada 2013 dan masuk dalam album Shalawat Cinta.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Bidadari Surga - Ustad Jefri Al Buchori:

Intro: Am G F Em Dm C G Am

Am G

Setiap manusia punya rasa cinta

F E

yang mesti dijaga kesuciaanya

Dm Am

namun ada kala insan tak berdaya

F E Am F E Am

saat dusta mampir bertahta

Am G

ku inginkan dia..yang punya setia

F E

yang mampu menjaga kemurniaannya

Dm Am

saat ku tak ada ku jauh darinya

F E Am

amanah pun jadi penjaganya

.

Am Dm

hatimu..tempat berlindungku

G C E

dari kejahatan syahwatku

Am A Dm

Tuhanku merestui itu

G C

dijadikan engkau isteriku

E Am G F E

engkaulah...Bidadari Surgaku

.

Am G

tiada yang memahami segala kekuranganku

F E

kecuali kamu, bidadariku

Dm Am

maafkanlah aku dengan kobodohanku

F E Am

yang tak bisa membimbing dirimu

.

Am Dm

hatimu..tempat berlindungku

G C E

dari kejahatan syahwatku

Am A Dm

Tuhanku merestui itu

G C

dijadikan engkau isteriku

.

Am Dm

hatimu..tempat berlindungku

G C E

dari kejahatan syahwatku

Am A Dm

Tuhanku merestui itu

G C

dijadikan engkau isteriku

E Am G F E

engkaulah...Bidadari Surgaku

Am

Robbanaa hab lanaa

Dm Am

Min azwajinaa

E

Wa dzurriyatinaa

F E

Qurrota a'yun waj'alnaa

Am

Lil muttaqiina

F Dm E

Imaamaa Imaamaa Imaamaaa

E Am G F E Am

Bidadari Surgaku

