JAKARTA - Opick merilis lagu Alhamdulillah sebagai bagian dari album kompilasi 'The Best of Opick'. Album yang dirilis pada 2011 itu terdiri dari 11 lagu lama dan 3 lagu baru. Berikut lirik dan chord gitar lagu tersebut.

Alhamdulillah - Opick

Intro

G D C G Em D G

G D C G Em D C

G D G

Bersujud kepada Allah

G D G

Bersyukur sepanjang waktu

C D G Em

Setiap napasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

G D G

Bersabar taat pada Allah

G D G

Menjaga keikhlasannya

C D G Em

Semoga dirimu, semoga langkahmu

Am B Em

Diiringi oleh rahmatNya

C D G Em

Setiap nafasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

G D C G

Alhamdulillah wasyukurilah

Em D G

Bersyukur padamu ya Allah

G D C G

Kau jadikan kami saudara

Em D C

Indah dalam kebersamaan

Interlude

Am G Am G Am Em D C

G D G

Bersujud kepada Allah

G D G

Bersyukur sepanjang waktu

C D G Em

Setiap napasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

C D G Em

Semoga dirimu semoga langkahmu

Am B Em

Diiringi oleh rahmatnya

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E A

Bersyukur padamu ya Allah

A E D A

Kau jadikan kami saudara

F#m E A

Indah dalam kebersamaan

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E A

Bersyukur padamu ya Allah

A E D A

Kau jadikan kami saudara

F#m E A

Hilanglah semua perbedaan

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E D

Bersyukur padamu ya Allah

G D C

Bersujud kepada Allah

Em D G

Bersyukur sepanjang waktu*

