JAKARTA - Lagu Pamer Bojo yang dipopulerkan Didi Kempot diriis pada 2016. Lagu ini berada di album Kasmaran dan menjadi salah satu andalan saat Didi Kempot menggelar konser.

Didi Kempot biasa menyanyikan lagu ini di akhir konser dan menjadi pamungkas. Berikut Chord Gitar dan Lirik Pamer Bojo, Didi Kempot:

intro : C . . F . . C . . , Am . . Em . .

F . . G . . Em . . Am . .

F . . G . . C . .

C F

koyo ngene rasane wong

C

nandang kangen

Am Em

rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

tansah kelingan , kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan

int : Dm . . G . .

C F C

cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku , nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh neng dadaku

music : Am . . Em . . F . . Am . .

Am . . Em . . F . . G . . C . .

reff:

C Em

dudu klambi anyar

F

sing neng njero lemariku

Dm

nanging bojo anyar

G

sing mbo pamerke neng aku

int : F . . G . . C . .

C Em

dudu wangi mawar

F

sing tak sawang neng mripatku

Dm

nanging kowe lali

G

nglarani wong koyo aku

( * )

F G

neng opo seneng aku

Em Am

yen mung gawe laraku

F G C

pamer bojo anyar neng arepku

C F C

cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku , nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh neng dadaku

music : Am . . Em . . F . . Am . .

Am . . Em . . F . . G . . C . .

