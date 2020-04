JAKARTA - Sony Music merilis video klip Marhaban Ya Ramadhan Haddad Alwi pada 10 Juli 2013. Sejauh ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 4,9 juta kali. Berikut lirik dan chord gitar lagu tersebut.

Marhaban Ya Ramadhan - Haddad Alwi feat Anti

Intro

C F C G

C

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ampunan

Am Em G

Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ganjaran

C F C G

Mari kita menyambut dengan hati gembira

C F C G

Mari kita menyambut dengan hati bahagia

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G C

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

Interlude

F Em Dm G C

F Em Dm G C

G

C Em G

Allah jadikan Ramadhan bulan penuh berkah

Am Em G

Allah jadikan Ramadhan bulan penuh rahmah

C F C G

Perbanyaklah ibadah, jangan lupa dedekah

C F C G

Perbanyaklah tadarus, jangan lupa shalawat

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C Em G

Selamat datang bulan yang siang harinya mulia

Am Em G

Selamat datang bulan yang malamnya pun mulia

C F C G

Napas dan tidur kita pun mendapat pahala

C F C G

Dosa pun diampuni doapun diterima

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

C F C G

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam

D G D A

Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam*

