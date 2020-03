JAKARTA - Lagu Bila Rasaku Ini Rasamu dipopulerkan oleh Kerispatih pada 2008. Lagu ini bergenre pop ini berada di album Tak lekang oleh waktu.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Bila Rasaku Ini Rasamu - Kerispatih:

Intro : C Am Dm E Am G D Dm G

C Em

Aku memang terlanjur mencintaimu

C C/E Am

Dan tak pernah ku sesali itu

Dm A

Seluruh jiwa telah kuserahkan

Dm G

Menggenggam janji setiaku

C Em

Ku mohon jangan jadikan semua ini

C C/E F

Alasan kau menyakitiku

Dm G

Meskipun cintamu tak hanya untukku

Dm G

Tapi cobalah sejenak mengerti

Chorus :

C Am Dm G

Bila.. rasaku ini rasamu

F Em Am

Sanggupkah engkau.. menahan sakitnya

Dm G

Terkhianati cinta yang kau jaga

C Am Dm

Coba.. bayangkan kembali

E Am G D

Betapa hancurnya hati ini kasih

Dm G

Semua telah terjadi

Interlude : Am Dm C

Dm-Em-F G

C D G Em A C Bm F E

Dm-Em-F-D-G

==> Kembali ke : Chorus

Intro : C

C Em

Aku memang terlanjur mencintaimu

(kem)